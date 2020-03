Cocktailstunde: Sag mir, welchen Schnaps du hast - die Bar macht den Rest

Der viel geschätzte After-Work-Drink ist derzeit ja eher eine einsame Sache am heimischen Couchtisch - maximal sind die Freunde via Videochat dabei. Und auch getränketechnisch ist in den Gläsern der Österreicher derzeit wenig Abwechslungsreiches zu finden. Darf es Bier sein? Wein? Oder doch ein Gin Tonic?

Das zu ändern scheint derzeit die Mission der Wiener Hammond Bar zu sein. Zumindest virtuell stehen deren Barkeeper nämlich mit ihrem Know-how bereit.

Wer den Experten verrät, welche Spirituosen er in seinem Regal stehen hat, darf im Gegenzug mit einem Cocktail-Rezept rechnen. "Liebe Freunde, wir sind heute für euch kreativ! Schreibt uns was Ihr alles trinkbares zu Hause habt und wir werden unsere Hirne ordentlich anstrengen, damit wir nicht aus der Übung kommen", heißt es auf der Facebook-Seite des Lokals.