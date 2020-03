Lieferservice: Was wir jetzt gut brauchen können

Winzer liefern

Homeoffice und Kinderbetreuung können stressen. Damit man am Abend bei einem guten Glas Wein etwas abschalten kann, bieten auch viele Winzer Lieferdienste an. So etwa das Weingut Schlossberg in Bad Vöslau (NÖ, Bezirk Baden): 02252/251515. Online Wein bestellen und sich nach Hause bringen lassen ist etwa auch beim Heurigen Krug in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) möglich: krug.at.