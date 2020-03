Tic-Tac-Toe, Werwolf, Schiffe versenken: Spiele für zu Hause

Mama, was soll ich denn tun? – Mit dieser Frage sehen sich in Zeiten des Coronavirus wohl viele Eltern konfrontiert. Sind die Kinder doch ohne Schule – und ohne Treffen mit Freunden – viel im Inneren. Aber auch für kinderlose Paare, Wohngemeinschaften oder ältere Menschen kann es in den eigenen vier Wänden mühsam werden. Spiele spielen, ist da eine Abwechselung. Jene, die keine Karten oder Bretter zu Hause haben, sollten nun zu Papier, Schere, Klebeband und Stift greifen, denn der KURIER hat eine Auswahl an einfachen Spielen zum Selberbasteln vorbereitet.

Ein Klassiker ist das „ Schiffe versenken“ für die zu Hause gebliebenen Marinekapitäne. Einen Raster zum Ausschneiden und die Anleitung finden Sie hier.