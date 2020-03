Leben in Zeiten von Corona: Promis allein zu Haus

Ursula Strauss kommt mit Yoga in den Flow und vergisst nicht, täglich mit ihrer Mutter zu skypen

Vor zwei Jahren habe ich Yoga für mich entdeckt. Als ich bei den Nibelungen-Festspielen in Worms als Brunhild auf der Bühne stand, war Yoga perfekt: die ideale Kombination aus Anstrengung und Entspannung. Und vor allem – ich konnte drinnen trainieren.

Auch jetzt hilft es mir, die viele Zeit, die mir zuhause mit meinem Mann zur Verfügung steht, positiv zu nutzen. Am liebsten rolle ich die Yoga-Matte morgens aus. Also starte ich nach dem Frühstück auf YouTube den Kanal von Mady Morrison. In ihren Videos zeigt sie, wie die Übungen Schritt für Schritt gelingen. Das bringt mich in einen guten Flow. Ich mache aber auch Workouts, am liebsten mit dem eigenen Körpergewicht!

Davon abgesehen skype ich zwei- bis dreimal täglich mit meiner Mutter. Ich lese viel, im Moment „Der alte König in seinem Exil“ von Arno Geiger. Und ich backe Torten und Zimtschnecken, weil es mich herrlich entspannt. Allerdings müssen die Köstlichkeiten auch gegessen werden – womit wir wieder beim Sport wären!