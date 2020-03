Helden der Krise - Applaus, Applaus! Sie sind für uns da

Der Krankenpfleger: „Bereit, über uns hinauszuwachsen“

Tirol. In Tirol ist die Corona-Epidemie österreichweit als Erstes aufgeschlagen. Hier wird es wohl auch den ersten Belastungstest für das Gesundheitssystem geben. Das Personal rüstet sich für den Ernstfall.

Gregor Danler ist einer der Tausenden Spitalsmitarbeiter in Tirol, die alles dafür tun wollen, dass das System weiter funktioniert:

„Das ganze Klinikpersonal geht sehr professionell mit dem Thema um. Wir sind bereit, über uns hinauszuwachsen“, sagt der Diplomkrankenpfleger, der an der Uni-Klinik Innsbruck nicht nur in der Notfallaufnahme, sondern auch an der am 26. Februar ersten im Land eingerichteten Corona-Screening-Ambulanz im Einsatz ist.

Wie sich in Italien, aber teilweise auch schon in Österreich gezeigt hat, ist Krankenhauspersonal nicht vor Infektionen gefeit. „Natürlich gibt es ein Restrisiko. Aber das gehört zu diesem Job. Es war für mich nie eine Frage, ob ich zu Hause bleibe“, sagt der 33-Jährige.

Er ortet einen großen Teamgeist unter Ärzten, Pflegern, Schwestern, Labormitarbeitern bis hin zum Reinigungspersonal. „Es ist eine Selbstverständlichkeit, sich für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen“, erklärt Danler.

Er appelliert aber auch an die Menschen in Österreich, sich an die verordneten Maßnahmen zu halten, die eine weitere Ausbreitung des Coronavirus eindämmen sollen: „Die ganze Bevölkerung kann mithelfen“, sagt der Tiroler bei unserem Gespräch im Freien. Sicher ist sicher.