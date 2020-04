Sugo vom Haubenkoch: Diese Restaurants und Bars stellen zu

Le Burger, Wien

Ab sofort liefern die drei Le-Burger-Standorte Mariahilferstraße, Rotenturmstraße und Donauplex ihre Menüs von 16 bis 21 Uhr nach Hause: Im Radius von fünf Kilometern vom Lokal gibt es ab 5 Euro Mindestbestellwert eine gratis Zustellung.

"Online bieten wir fast alles an, was man bei uns in den Restaurants auf der Karte findet. Darunter auch unsere Klassiker, wie z.B. den Classic Bacon, den Hot-&-Spicy-Burger oder den Farmhouse Burger. Die Patties sind immer frisch faschiert, die Buns von Hand gebacken und sie können als ,Make Your Own Burger` nach Belieben und mit unterschiedlichen Zutaten ohne Extrakosten gefüllt und mit hausgemachten Saucen serviert werden", so Geschäftsführer Lukas Tauber.

Die Bestellungen erfolgen über den Lieferservice mjam und werden klimaneutral per Fahrrad geliefert.