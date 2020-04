Der Fahrplan aus der Corona-Krise

Erst „die Ruhe vor dem Sturm“ – jetzt die mögliche „ Wiederauferstehung nach Ostern“. Zwischen diesen beiden Sätzen von Kanzler Sebastian Kurz liegt eine Woche. Und eine Infektionsstatistik, die in Europa derzeit ihresgleichen sucht.

Aktuell sind in Österreich mehr als 12.200 positive Tests bekannt. Eine von der Regierung in Auftrag gegebene repräsentative Studie (Details sollen voraussichtlich am Mittwoch bekannt werden) zeigt, dass unter Einberechnung der Dunkelziffer die „Durchseuchung“ in Österreich bei etwa einem Prozent liegt.

Damit wären in Österreich statistisch „nur“ rund 88.000 Menschen infiziert. Die neuralgische Zahl liegt bei 100.000 Infizierten – ab da wäre das Gesundheitssystem überfordert.

Dass Österreich gemessen an den Neuinfektionen gleichsam eine Insel der Seligen zu sein scheint, zeigen aktuelle Daten. Mitte März lag die Steigerung der Neuinfektionen bei über 40 Prozent, derzeit liegt sie bei 1,6 Prozent im Vergleich zum Vortag.