Improvisation ist in Zeiten wie diesen alles

Fünf Menschen zu Ostern zusätzlich einladen – oder doch nur mit den im Haushalt lebenden feiern, die einen vielleicht schon ordentlich nerven? (Zweiteres.) Masken sinnvoll oder sinnlos? (Offenbar Ersteres.) Stopp-Corona-App verpflichtend oder doch nicht? (Jetzt nur freiwillig.) Auch Ziele wurden immer wieder neu definiert: Ende der Grippewelle, Infiziertenanstieg einstellig, und so weiter. Für gestern wurden die Testergebnisse von 2.000 repräsentativ ausgewählten Österreichern angekündigt. Doch die Tests laufen immer noch. Aha.

Vieles wird erst im Nachhinein klar

Aber in dieser noch nie da gewesenen Situation gelten andere Regeln, und Improvisation ist alles. Vieles wird erst im Nachhinein klar. Zum Beispiel die Fehler zu Beginn: Die Grenze zu Italien hätte schnell geschlossen werden müssen (im vereinten Europa natürlich schwierig), ebenso Tiroler Hotels und Ski-Gaudihütten nach den ersten Fällen. Einreisende aus China hätte man testen oder zumindest in Quarantäne schicken und medizinische Schutzbekleidung früher bestellen müssen.

Man kann die Politik verstehen, dass sie auf Nummer sicher geht und keine Tausenden Toten riskieren will. Hoffentlich ist richtig, was der Kanzler sagt: Wir kommen aus dieser Krise schneller heraus, weil Österreich schneller und entschlossener reagiert hat. Aber nur dann, wenn die Österreicher noch eine Zeit lang so diszipliniert wie bisher bleiben. Keiner kann sagen, wann wir wieder unbesorgt reisen, Eltern und Großeltern umarmen, in einem Konzert oder in einem Fußballstadion sitzen, normal arbeiten können. Ein Albtraum, der zu allem Überfluss auch noch allerlei marxistische Visionen (Enteignung, Verstaatlichung) blühen lässt. Die Wissenschaft hilft uns da hoffentlich bald wieder raus – auch wenn sie vor Irrwegen und Übertreibungen ebenfalls nicht gefeit war und ist.