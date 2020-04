Schrittweise Öffnung im Handel – nicht alle sind zufrieden

Natürlich lässt das prompt die Wogen auf der Großfläche hoch gehen, etwa bei der Welser Möbelhauskette XXXLutz. Deren Märkte (Mömax, Möbelix) haben bis zu 30.000 Quadratmeter, also genügend Platz, um sich nicht zu nahe zu kommen, argumentiert Konzernsprecher Thomas Saliger, der nicht versteht, warum Bauhäuser aufsperren dürfen und er nicht.

„Zumindest haben wir jetzt Planungssicherheit“, gibt sich Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, diplomatischer. „Ganz ideal ist die Lösung nicht, weil sie für Verwirrung bei Konsumenten sorgen wird.“ Schließlich wissen die wenigsten die Quadratmeterzahl ihrer Lieblingsboutique. Will wäre es am liebsten gewesen, hätten Mitte April alle Händler aufsperren dürfen: „Damit hätte sich die Frequenz auch besser verteilt.“