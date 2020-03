Nach Verwirrung: Wirte dürfen Speisen nicht zum Abholen anbieten

Vom Sozialministerium gibt es zur bestehenden Verordnung ein zusätzliches Schreiben, das die Regeln konkretisiert. Darin heißt es, dass der Kundenbereich nicht nur die Betriebsstätte selbst umfasse, sondern auch „Drive-Ins, Vorplätze von Imbiss- bzw. Lebensmittelständen, Gastgärten etc. Insofern ist auch ein Durchreichen von Speisen durch ein Fenster oder eine Tür untersagt.“

Klarstellung urgiert

Was ist aber mit dem kontaktlosen Verkauf? Also etwa, wenn ein Kunde eine Pizza zum Abholen bestellt, vorab per Kreditkarte bezahlt, die Pizzeria diese zubereitet und dann den Karton vor die Eingangstür stellt, damit sie der Kunde - ohne mit einem Mitarbeiter der Pizzeria in Kontakt zu gelangen - abholen kann.

Auch das ist nicht erlaubt, teilt das Sozialministerium auf Nachfrage mit. Zumindest interpretiere man die Verordnung so.

Damit die Verwirrung ein Ende hat, habe die Wirtschaftskammer nun für die Gastronomen eine Klarstellung beim Ministerium urgiert, sagt Dobcak.

Die Pizzeria Disco Volante hat die Abholmöglichkeit bereits eingestellt. Ihr und ihren Kunden bleibt noch die Möglichkeit, zu liefern. Das ist nämlich definitiv erlaubt.