Sich bekochen lassen trotz Corona: Top-5-Restaurant-Lieferdienste

1 FREYENSTEIN Eine wunderbare Initiative des Gourmet-Gasthauses in Gersthof: Drei köstliche Vorspeisen, vier Hauptspeisen, drei Nachspeisen werden in die Bezirke 8, 9, 17, 18, 19 und 20 geliefert, notfalls auch in andere. Sehr sympathisch: Auch die gesamte Weinkarte kann geordert werden.

Wien 18, Thimigg. 11, 0664/439 08 37, Mi-So 12-20, www.freyenstein.at, www.facebook.com/Freyenstein