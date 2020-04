„Urlaub zu Hause ist auch erholsam“

Der Einbruch für die Tourismuswirtschaft werde diesen Sommer katastrophal werden, das könnten auch vermehrte Inlandsurlaube nicht abdecken, prophezeit Zellmann. Denn beim Tourismus habe Österreich einen Auslandsanteil von 70 Prozent. Das sei nicht wettzumachen.

„Derzeit wird vielen das Geld fehlen, um zu verreisen. Viele haben ihren Urlaub jetzt schon aufgebraucht. Und das Reisen ist jener Bereich, in dem in schwierigen Zeiten am ehesten gespart wird.“

Was tun Herr und Frau Österreicher also? Sie arrangieren sich mit der Situation, denken vielleicht über Tagesausflüge in der Region nach und richten sich Haus und Garten so schön wie möglich her.