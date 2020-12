Geschenke werden heuer kleiner ausfallen

„Drei Viertel der Österreicher kaufen mittlerweile beim Black Friday und Cyber Monday ein“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Also an den Aktions-Tagen rund um das amerikanische Thanksgiving-Fest Ende November. Heuer lagen die Pro-Kopf-Ausgaben bei 245 Euro, wohl auch weil die ersten Geschenke gekauft wurden.

Auf den ersten Blick klingt ein Minus von zehn Prozent im Weihnachtsgeschäft nicht nach Weltuntergang, doch Will schlägt Alarm. Es handle sich schließlich nur um einen Durchschnittswert. „Unfassbar viele kleine Firmen müssen ein Minus von 30, 40 oder mehr Prozent verkraften, gleichzeitig Ware vorfinanzieren, doppelte Gehälter zahlen und die laufenden Kosten rennen weiter.“

Seiner Schätzung nach sind 6.500 Handelsgeschäfte insolvenzgefährdet. Will: „Wir appellieren an die Solidarität. Wer im heimischen Handel kauft, sorgt für Jobsicherheit.“