Endlich wieder Öffnung – aber Vorsicht!

In einem TV-Interview hatte er am Samstag einen 7-Tages-Inzidenzwert von 200 genannte, ab dem es eine „Krisensitzung“ geben müsse. Spätestens ab 250 sollen dann „weitgehende Maßnahmen“ gesetzt werden, wurde auf KURIER-Anfrage präzisiert. Am Sonntag lag die 7-Tages-Inzidenz bei 106,7.

So sehr also die Sorge vor dem nächsten Lockdown die Freude über die Öffnung bremst, so sehr ist da auch der Hoffnungsschimmer „Impfung“ am Horizont. Am Wochenende wurde die Zahl von 300.000 Impfungen in Österreich überschritten. Heißt: Auch wenn die Umsetzung des Impfplans nur holprig vonstatten geht: Der Tag des „Jauckerls“ rückt näher.