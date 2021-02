Wann wieder zugesperrt wird: Anschober äußert sich

Aktion scharf gegen falschen Zweitwohnsitz im Lockdown

Nach der Aufregung über die Umgehung der Corona-Regeln, um trotz Lockdown Skiurlaub machen zu können, kündigte Gesundheitsminister Anschober heute außerdem schärfere Kontrollen an: Per Erlass wurden die Länder aufgefordert, Zweitwohnsitze, aber auch die Einhaltung der Quarantäne nach Auslandsreisen verstärkt zu kontrollieren, hieß es in einer Aussendung am Samstag.