Corona-Regeln im Überblick: Was ab Montag gilt

Handel

Vom Möbelhaus bis zum Bekleidungsgeschäft: Am Montag sperrt der gesamte Handel in Österreich wieder auf. Neu ist, dass sich nun weniger Menschen gleichzeitig in den Geschäften aufhalten dürfen. Es gilt eine 20-Quadratmeter-Regel pro Kundin und Kunde. Man wird sich also das ein oder andere Mal anstellen müssen. Die strenge Regelung wird ab 8. Februar auch auf die Supermärkte ausgeweitet, die bisher nur 10 Quadratmeter pro Kunde zur Verfügung stellen mussten.

Wen es ab Montag in die Einkaufszentren zieht, der sollte Folgendes beachten: Die 20-Quadratmeter-Regel gilt nur in den Geschäften, nicht in den allgemeinen Bereichen. Allerdings ist in Letzteren die Konsumation von Speisen und Getränken untersagt. Ebenso, sich dort länger aufzuhalten. Für alle Geschäfte gilt, dass maximal von 6 bis 19 Uhr geöffnet werden darf. Ebenso wie das Tragen von FFP2-Masken.