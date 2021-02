Virusmutationen: Zahlenchaos vor Quarantäne-Entscheidung

Das muss aber noch nicht heißen, dass andere untätig sind. So dürften einige Länder etwa bei der Mutationssuche Proben nicht nur an die AGES, sondern auch an andere Labore schicken. Auf einem solchen Weg wurde letztlich auch die südafrikanische Variante in Tirol entdeckt.

So schickte das zentrale PCR-Labor des Landes – HG-Pharma – auffällige Proben zur weiteren Analyse an das Virologie-Institut von Dorothee von Laer, die durch die Ergebnisse derart alarmiert war, dass sie die Isolation Tirols vorschlug. Laut HG-Pharma-Chef Ralf Herwig handelte es sich bei den Proben allerdings um „keinen repräsentativen Querschnitt“.