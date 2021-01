Ärger in St. Anton: Mit Wohnsitzschmäh zum Skiurlaub

Allein vergangene Woche seien rund 20 Personen mit dem laut Covid-Verordnung vorgeschriebenen Einreiseformular angekommen. „Viele Leute haben Zweitwohnsitze angemeldet und geben an, Aussicht auf Arbeit zu haben. Aber im Tourismus gibt es derzeit keine Jobs.“

Der Bürgermeister hat das Thema, das in St. Anton heiß diskutiert wird, vergangene Woche auch in einem Brief an die Bürger der Gemeinde aufs Tapet gebracht. Darin warnte er vor der Gefahr, der „pauschalen Verunglimpfung des Ortes“ und der Vermieter.