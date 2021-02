Corona-Test getestet: So einfach ist das Nasenbohren in der Schule

Besser bekannt ist der Test von Lepu Medical aus China unter dem Namen Nasenbohrer-Test, schulintern wird er Ninja-Test genannt – passend zu dem Erklärvideo für Kinder mit dem Corona-Ninja.

Den Antigen-Test können Kinder selbstständig durchführen, das zeigte sich in der Notbetreuung der Volksschulen und bei den KURIER-Testern (9 und 12 Jahre). Mit dem Stäbchen muss man nicht tief im Hals abstreichen, sondern nur im vorderen Bereich der Nase.

Wer sein Kind gut vorbereiten möchte, zeigt ihm das Youtube-Erklärvideo. Manche Lehrerinnen sehen den Test mit der Klasse als Herausforderung.

Tatsächlich ist in der Packung alles Notwendige vorbereitet, auch eine übersichtliche Anleitung. Die Kinder schieben das Wattestäbchen ein Stück in das eine Nasenloch und drehen es fünfmal auf der Suche nach Nasensekret. Das Gleiche im anderen Nasenloch. Stäbchen in den Karton stecken, ein paar Tropfen Verdünnungsflüssigkeit darauf und zukleben. „Es hat nur gekitzelt“, so ihr Vergleich mit dem bisherigen Rachenabstrich durch Profis.

Nach 15 Minuten zeigt ein roter Strich das negative Ergebnis. Bei der anderen Testperson zeigt der blaue Strich einen Fehler an. Beim Wiederholen funktioniert es dann. Negativ.