"Normalität" an den Schulen mit Schichtbetrieb, Ferien und "kinderleichten" Corona-Tests

Die Schulen sollen am Montag, 25. Jänner, im Schichtbetrieb wieder geöffnet werden - aber nur, wenn der Lockdown nicht generell verlängert wird. Diese Entscheidung will die Regierung in den nächsten Tagen treffen. Rund um Österreich verlängern jedenfalls mehrere Länder ihren Lockdown, etwa die Schweiz.

Sollte der 25. Jänner als Startdatum halten, sind es nur wenige Tage bis zu den Semsterferien. Ob das Sinn ergibt? "Ja", meint Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium, am Mittwochabend in der ZiB2: "Ich halte es für ganz wichtig, dass sich die Schüler nach diesem langen Lockdown noch einmal treffen vor Semesterende", sagt Netzer - das sei ein "Etappensieg". Gemeinsam sollen sie "Atem schöpfen können" für den weiteren Schulbetrieb.

Die Semesterferien ausfallen zu lassen, sei keine Überlegung, betont Netzer. Es müsse so viel "Normalität" gewahrt bleiben wie möglich. Die 1,1 Millionen Schüler und ihre Eltern hätten sich bereits auf die Ferien eingestellt. Ein Zeugnis in regulärer Form werde es nicht geben, da die besonderen Umstände während dem Semester berücksichtigt werden müssten - aber eine Form von Feedback sei wichtig.

Die Schule im Schichtbetrieb

Die Schule soll vorerst im Schichtbetrieb stattfinden - und den schildert Netzer so: Eine Gruppe kommt am Montag, bespricht mit dem Lehrer Übungsblätter, und nimmt diese mit nach Hause. Am Dienstag macht die zweite Gruppe das ebenso. Am Mittwoch kommt dann die erste Gruppe wieder in die Schule und geht mit dem Lehrer die Übungsblätter durch.