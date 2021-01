Lockdown-Ende? Lockerungen von Schule bis Handel geplant

Seit die britische Mutation des Coronavirus (mutmaßlich) auch in Österreich angekommen ist, herrscht nochmals erhöhte Spannung in Regierungskreisen. Alle bisherigen Pläne stehen zur Disposition. Die Frage, wie es nachdem bisher als Lockdown-Ende avisierten 24. Jänner weitergeht, hält alle in Atem.

Näheres wird man wohl erst zum Wochenende hin wissen. Die Beschränkungen werden heute einmal vom Hauptausschuss des Nationalrats für weitere zehn Tage verlängert.

An den Schulen hätte der Fernunterricht am kommenden Montag, dem 18. Jänner enden und der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden sollen. Doch die Öffnung wird nun um eine Woche verschoben.