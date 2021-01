Virus-Mutante: Welche Prognosen Mathematiker nun treffen

Wie viele Fälle bis zu welchem Datum es geben werde, könne man aufgrund der unbekannten Infektionszahlen mit der neuen Virusvariante in Österreich eben noch nicht angeben. „Um diese Situation zu verbessern, ist es wichtig, mittels spezieller PCR-Tests und Sequenzierung zu schauen, wie die regionale Verbreitung dieses Virus in Österreich je nach Bundesland und Region aussieht“, sagt Popper.



Generell werde sich die aktuelle Mutation gegenüber den bisherigen Varianten durchsetzen.



Was also tun?



Hier gibt es laut Popper verschiedene Varianten, wobei aber viele Einflussfaktoren – von Impfungen über Akzeptanz der Maßnahmen bis hin zu weiteren Mutationen – zu berücksichtigen seien. Natürlich sei eine mögliche Variante, die Ausgangsbeschränkungen zu verlängern. Generell hält Popper aber kontinuierliches Testen und Isolieren für den besten Weg.