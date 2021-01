SPÖ-Streit um Nationalratsmandat: „Es ist gelebte Praxis“

Wahlkreis

Feichtinger setzte sich jedoch darüber hinweg. Laut der Reihung auf der Wahlkreisliste fällt das Mandat nämlich an sie. Laut SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch habe der Bundesparteirat die Wahlliste beschlossen. Die Wahlordnung stehe damit über dem Parteistatut.

„Ich habe von der Parlamentsdirektion zwar noch kein offizielles Schreiben erhalten, aber ich werde das Mandat annehmen und habe das auch schon schriftlich mitgeteilt“, bekräftigt Feichtinger am Donnerstag.

Die Steyrer SPÖ fordert deshalb ihren Parteiausschluss. In den nächsten zwei Wochen möchte man laut Brich das Schiedsgericht einschalten. Gleichzeitig bedauert er aber diesen Schritt: „Es ist unglücklich, dass so etwas überhaupt an die Öffentlichkeit dringen muss und nicht vorher intern geklärt werden konnte.“ Das Brich als Nachfolger galt, habe Feichtinger gewusst, so Vogl. „Es geht darum, wie man miteinander umgeht.“

"Kommentieren das nicht mehr"

„Mit Blick auf die gemachten Äußerungen könnte ich vieles erwidern, welche diese in einem anderen Licht erscheinen lassen. Ich nehme jedoch davon Abstand, weil ich eine solche öffentlich geführte Auseinandersetzung – vor allem zum Wohle unserer Partei – vermeiden will“, heißt es von Feichtinger.

Für die Landespartei scheint die Sache auf alle Fälle gegessen zu sein: „Feichtinger nimmt das Mandat an. Wir kommentieren das nicht mehr.“