Stelzer: "Den Wahlkampf möglichst kurz halten"

2021 werden die Gemeinderäte und der Landtag neu gewählt. Wann soll bzw. wird der Wahlkampf starten?

Es wäre gut, wenn der Wahlkampf als Wettbewerb verstanden wird und möglichst kurz gehalten werden kann. Wir wissen noch nicht, wie lange uns das Thema Gesundheit fordern wird. Wir Politiker haben die Aufgabe, das bestmöglich zu managen. Das fordert uns genug. Ich habe jetzt momentan gar nicht die Zeit, mich mit dem Wahlkampf groß auseinanderzusetzen. Die Menschen haben uns gewählt, damit wir Probleme lösen, wenn sie auftreten.

Sie wollen den Wahlkampf kurz halten?

Klar. So wird es auch werden, wenn ich mir die Entwicklung ansehe.

Sie sind in einer Koalition mit den Freiheitlichen, die beim Thema Gesundheit einen anderen Kurs fahren, der dem Ihren bzw. dem der ÖVP teilweise diametral entgegengesetzt ist. Belastet das nicht die Koalition?

Jede Koalition besteht aus unterschiedlichen Parteien. Das bedeutet unterschiedliche Sichtweisen, manchesmal auch diametral anders. Wichtig ist, dass in den Punkten, für die man die Koalition gebildet hat, verlässlich und stabil regiert wird. Das ist in unserer Partnerschaft in Oberösterreich Gott sei Dank nach wie vor der Fall. Ich glaube, dass wir das bis zum Ende der Koalition sehr anständig weiter gestalten können.