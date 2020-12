Stelzer kritisiert Gesundheitsministerium: "Medizinisches Personal fehlt"

Sie haben Kritik am Gesundheitsministerium geübt, weil die Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollten. Ist das nach wie vor so?

Wir haben das gesamte Jahr die Erfahrung gemacht, dass vieles angekündigt und in den Raum gestellt worden ist. Die Dinge waren aber entweder rechtlich oder organisatorisch nicht so ausgereift, dass sie tatsächlich umgesetzt werden können. Wir in den Regionen und Städten stehen vor der Aufgabe, die Fragen zu beantworten, nachdem die Maßnahmen unmittelbar vorher im Fernsehen angekündigt worden sind.

Waren Sie nicht vorinformiert?

Es gab und gibt zwar politische Gespräche, aber es hat oft bis in die Nacht vor dem Inkrafttreten der Maßnahmen gedauert, bis die Rechtsgrundlage vorlag. Wir sind nicht nur Organisatoren vor Ort, sondern wir sind auch Behörde. Und eine Behörde braucht zum Arbeiten Rechtsgrundlagen. Das muss einfach verbessert werden.