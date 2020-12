„Wir Bauern müssen mit den Konsumenten mehr reden“

Auch wenn die Zahl der Bauern rückläufig ist, sieht Burgstaller die Zukunft positiv. „Jeder muss und will essen. Jedes Land ist bestrebt, seine Ernährungssouveränität zu erhalten. Es stellt sich die Frage, ob die Rahmenbedingungen so verschärft werden, dass die Vielfalt nicht mehr erhalten werden kann. So ist zum Beispiel der Selbstversorgungsgrad beim Schweinefleisch in Gefahr. Woher wird dann das Schweinefleisch kommen? Bauern müssen auch ihr Auskommen finden.“