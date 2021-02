Hacker plant Wochenend-Lockdowns für Wien

Konkret sieht der Plan folgendermaßen aus: Montag bis Donnerstag oder Freitag würden die bestehenden Regeln gelten. Also Zwei-Meter-Abstand, Maskenpflicht und 20 m² Platz pro Kunde in Geschäften. An den Wochenenden käme es dann zum harten Lockdown, in dem wieder alle Geschäfte – mit Ausnahme des Lebensmittel-Handels – zusperren. Zunächst wäre dies im Wochenrhythmus vorgesehen, später könne man den harten Lockdown nur mehr alle zwei Wochen verhängen.

Lokale öffnen

Umgekehrt könnte in diesem Modell unter der Woche auch die Gastronomie öffnen, eventuell mit zunächst frühen Sperrstunden von 20 oder 21 Uhr.

„Bekanntlich dauert es vier Tage, bis Infizierte andere infizieren können. Das neue Modell würde so als Wellenbrecher fungieren“, sagt der Stadtrat. Offen bleibt, ob es sich dabei um mehr als nur ein Modell handelt. Eine Umsetzung wäre frühestens Ende Februar / Anfang März denkbar.