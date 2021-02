Tag 1 nach dem Lockdown: Freude und Test-Frust beim Friseur

In Zeiten von Zoom-Meetings und täglichen Videokonferenzen ist es wichtig, dass die Haare sitzen, weiß Friseurmeisterin Christa Krista. Dementsprechend durchgetaktet ist ihr Terminkalender am ersten Tag nach dem Lockdown. „Meine Kunden scharren bereits in den Startlöchern“, erzählt sie, während sie einer Frau die Haarfarbe aufträgt.

Die Nachfrage war auch im Lockdown groß. Viele Kunden habe sie telefonisch beraten, eine hat sie sogar um eine Videoanleitung gebeten. „Das ist jetzt zum Glück vorbei, wir haben elf Stunden am Tag geöffnet, so haben wir genug Zeit und können die Abstände einhalten“, erzählt die Besitzerin eines Salons in Wien-Döbling. Ihr Handy klingelt am Montag regelmäßig – alle paar Minuten will sich jemand einen Termin ausmachen.