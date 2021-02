Schnelltests spüren in Wien 31 Infektionen in Schulen auf

Seit heute, Montag, darf ein Teil der Schüler wieder in die Schulklassen. Der erste Schultag seit Weihnachten begann für alle mit dem Nasebohrer-Schnelltest, der in wenigen Minuten erledigt und kinderleicht zu handhaben ist.

Immerhin, meldet die Bildungsdirektion Wien, gab es 31 Schülerinnen und Schüler, bei denen der Schnelltest ein positives Ergebnis angezeigt hat: 13 davon in Volksschulen, drei in Mittelschulen, sieben in AHS und zwei in BMHS, zudem noch je ein positives Ergebnis in einer Sonderschule und bei einem Sonderschul-Pädagogen.

Eigentlich hätten alle Kinder unter 14 eine Einverständniserklärung der Eltern gebraucht, viele Schüler hatten das aber heute nicht mit. Ihnen wurde nur heute, am Montag, eine Ausnahme gewährt, sie durften am Unterricht teilnehmen, allerdings nur mit Maske.

Grundsätzlich sind nur die Volksschülerinnen und –schüler wieder von Montag bis Freitag im Präsenzunterricht, alle anderen Jugendlichen kommen nur im Schichtbetrieb, die erste Gruppe Montag und Dienstag, die zweite Mittwoch und Donnerstag, am Freitag gilt Distance Learning für alle.