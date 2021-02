Neue Virusvarianten: Impfungen bleiben weitgehend wirksam

Schutz nicht nur durch Antikörper

Die beiden mRNA-Impfstoffe (Pfizer Biontech und Moderna) weisen in den jeweiligen Studien eine Wirksamkeit von 90 bis 95 Prozent auf. "Das ist ein außergewöhnlich hoher Wert", sagt Kollaritsch. Dieser hohe Wert könnte nun - ersten Daten zufolge - etwas sinken. "Die verminderte Empfindlichkeit auf Impfantikörper könnte bis zu 40 oder 50 Prozent betragen, die Wirksamkeit der Impfung sinkt aber höchstwahrscheinlich nicht um diesen Anteil, sondern wesentlich weniger", sagt Kollaritsch im KURIER-Gespräch. Das gelte auch für den Impfstoff von Astra Zeneca.

Denn ein Impfschutz entsteht auf vielfältige Art im Körper. Es gibt zum einen verschiedene Antikörper. Manche davon können nun aufgrund der Mutation wohl schlechter neutralisieren. Aber eben nicht alle: im Körper entsteht ein Antikörper-Mix. Je nachdem, wie viele Antikörper gebildet werden und wie der Mix ausfällt, könnte die Beeinträchtigung also heftiger oder milder ausfallen. Zusätzlich entwickelt der Körper aber auch eine durch bestimmte Immunzellen vermittelte Immunität. Die Rede ist von den sogenannten T-Zellen. Und diese zelluläre Abwehr bleibt unbeeinflusst von Mutationen, beruhigt Kollaritsch.

Die "Escape" Mutation

E484K - so heißt die momentan viel gefürchtete Mutation, die eine sogenannte Escape Mutation sein könnte. Sie wurde ursprünglich in der südafrikanischen Variante - genannt B.1.351 - und in der brasilianischen Variante - genannt P.1 - entdeckt. Sie ist infektiöser und kann durch gebildete Antikörper nach Erkrankung schlechter neutralisiert werden.

Am Dienstag meldeten jedoch Forscher aus Großbritannien, dass jene Mutation auch in einigen Fällen der britischen Variante aufgetaucht ist - und zwar unabhängig von den anderen beiden Varianten. Allem Anschein nach hat die UK-Variante diese Mutation also ebenfalls eigenständig entwickelt.

"Biologische Relevanz"

"Die Tatsache, dass das konvergent entstanden ist, dass zweimal unabhängig die gleiche Revolution in dieser einen Klade von Viren stattgefunden hat, spricht dafür, dass das etwas Echtes ist, dass hier ein wirklicher Selektionsdruck besteht, dass das eine biologische Relevanz hat", sagte der Berliner Virologe Christian Drosten am Dienstag im NDR-Podcast "Coronavirus update".

Die Wissenschafterin Penny Moore, die in Südafrika forscht, wo die Mutation erstmals aufgetreten ist, untersuchte bereits im Jänner Blutseren bereits Genesener. Sie brachte diese Seren mit der neuen Variante zusammen und stellte fest: etwa in der Hälfte der Fälle (sie untersuchte damals 50 Proben) konnten die Antikörper - die nach einer Infektion gebildet wurden - die neue Virus-Variante nicht mehr erkennen. Daten wie diese zeigen, es könnte ein erhöhtes Risiko für Reinfektionen geben.

Tirol abschotten?

Während die UK-Variante den ursprünglichen Virustyp in Ostösterreich zusehends verdrängt, ist sie in Westösterreich noch kaum aufzufinden. Jedoch dürfte laut ersten Daten der Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer dort die südafrikanische Variante das Infektionsgeschehen zunehmend dominieren. Sie empfahl daher bereits am Mittwoch, Tirol abzuschotten, um die Ausbreitung der Variante zu verhindern oder es könnte ein "zweites Ischgl" geben.

Auch Herwig Kollaritsch betont: "Wir müssen alles tun um die Ausbreitung der Variante zu behindern." Verhindern könne man es wohl nicht zur Gänze, jedoch sollte alles daran gesetzt werden, die Ausbreitung zu verlangsamen und möglichst gut zu kontrollieren.