Corona-Hoffnung: Schützt Asthmaspray vor schwerem Verlauf?

Zwei Mal am Tag verabreicht

146 Teilnehmer nahmen an der Untersuchung teil. Das Medikament wurde bei Patienten eingesetzt, die sich mit Covid-19 infiziert hatten. 28 Tage lang bekam die Hälfte der Probanden zwei Mal am Tag Budesonid, die andere Hälfte wurde herkömmlich behandelt. 90 Prozent der Spitalsaufenthalte konnten in der ersten Gruppe verhindert werden. Zudem waren auch die Symptome wie Fieber bei der Gabe von Budesonid kürzer und schwächer.

Die Forscher ergänzten, dass es essenziell sei, die Behandlung mit dem Asthma-Medikament innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Krankheit durchzuführen.

Der deutsche Corona-Experte und Politiker Karl Lauterbach hat die Infos der Vorstudie schon auf Twitter geteilt.