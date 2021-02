Erneut deutsche Kritik an Lockerungen in Österreich

In der Bild am Sonntag äußerte sich Söders Parteikollege CSU-Generalsekretär Markus Blume seinen Unmut über die ab heute geltenden Lockerungen in seinem Nachbarland Österreich. "Österreich und Tschechien gefährden mit ihrer unverantwortlichen Öffnungspolitik unsere Erfolge in Deutschland."

"Die größte Gefahr geht nicht vom Friseur aus, sondern von der Grenze", sagte Blume und forderte verstärkte Grenzkontrollen der Bundespolizei an den deutschen Grenzen. "Wir müssen sicherstellen, dass eine besonders gefährliche dritte Welle mit dem mutierten Virus nicht wieder über unsere Grenzen nach Deutschland schwappt."

Lockerungen in Bayern schloss der CSU-Generalsekretär aus: "Wir müssen beim aktuellen Kurs von Vorsicht und Umsicht bleiben. Wir sind nicht über den Berg."