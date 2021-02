Lockdown bis 7. März: Deutschlands Devise ist Durchhalten

Es ist ein neuer Weg, den Deutschland im Kampf gegen die Pandemie einschlagen will: Trotz der vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen (die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 68 pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, in Österreich bei 100) wird anders als nach der ersten Welle im Sommer nicht wieder geöffnet, sondern weiter auf die Bremse gedrückt. Der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wollen Bund und Länder bis 7. März verlängern.

Die bisher verhängten Maßnahmen zeigen Wirkung, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend. Die Zahl der Neuinfektionen sei gesunken. „Wir können auch sehr zufrieden sein.“ Es gebe aber die Virusvarianten und es deute sich eine dritte Welle an, die bekämpft werden müsse. Dies könne um so besser geschehen, je mehr die Infektionszahlen weiter heruntergingen und Gesundheitsämter in der Lage seien, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen.