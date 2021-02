Merkel: "Leichtes Licht am Ende des Tunnels"

Die Infektionszahlen in Deutschland sinken. Nächste Woche wollen Bund und Länder entscheiden, ob der strenge Lockdown gelockert wird.

Ob Deutschland länger zugesperrt bleibt oder doch leichte Öffnungsschritte setzt - in dieser Frage will sich Kanzlerin Angela Merkel noch nicht festlegen. Was bei den Beratungen am nächsten Mittwoch herauskommen werde, könne sie noch nicht sagen, so Merkel gegenüber den Sendern ntv und RTL. "Weil ich mir angucken muss, wie weit ist das britische Virus schon vorgedrungen."

Merkel warnte aber vor "falschen Hoffnungen“: "Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit.“