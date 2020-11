CoV-Ampel: Österreich bleibt tiefrot; Kommission für offene Schulen

In Italien ist am Donnerstag die Zahl der Corona-Todesopfer weiter gestiegen. 636 Tote wurden in 24 Stunden verzeichnet, das ist der höchste Stand seit dem 6. April. Am Vortag waren es 623. Die Zahl der Neuinfizierten stieg in 24 Stunden von 32.961 auf 37.978. Innerhalb von 24 Stunden wurden 234.672 Tests durchgeführt.

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg von 613.358 auf 635.054. Die Zahl der Covid-Infizierten in Quarantäne überschritt die 600.000er-Schwelle - exakt auf 602.011. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 29.444 auf 29.873, teilte die Behörde mit. Auf den Intensivstationen lagen 3.170 Patienten, das sind 89 mehr als am Vortag.