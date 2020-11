"Gefahr in Verzug": So soll der neue, harte Lockdown aussehen

Täglich zur Mittagszeit trudeln neue, unheilvolle Zahlen ein: 9.586 neue Infektionsfälle wurden von Donnerstag auf Freitag gemeldet. 3.922 Personen sind wegen des Coronavirus im Spital, davon 567 auf Intensivstationen.

Laut aktuellem Bericht der Corona-Ampelkommission konnten in der Vorwoche nur noch 23 Prozent der Fälle einer Quelle zugeordnet werden. In der Steiermark und in Oberösterreich sind es sogar nur 12 bzw. 13 Prozent. Das Contact Tracing ist am Ende.

Es sind aber nicht nur die Tageswerte, die Rekorde brechen: Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt (je nach Stichtag) bei mehr als 550. Zur Erinnerung: ab 50 wird ein Land als Risikogebiet eingestuft.

Sogar in einem Bundesland wie Kärnten, das bis vor Kurzem noch als „Musterschüler“ in der Pandemiebekämpfung galt, spitzt sich die Lage zu.

In Vorarlbergs Spitälern spricht man bereits von einer „dramatischen Situation“. Eine Triage in den kommenden Tagen – also die Auswahl der Patienten nach Dringlichkeit – sei „nicht auszuschließen“.

Kurzum: Der harte Lockdown scheint alternativlos. Und den wird die Regierung heute, Samstag, verkünden. Am späteren Nachmittag ist eine Pressekonferenz geplant.