Handelsverband fordert Geld und klare Regeln

Für Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, steht eines schon am Freitag fest: „Die Händler müssen unter den 80-Prozent-Schutzschirm.“ Schließlich habe seine Branche schon in der ersten Novemberhälfte massiv unter dem Lockdown light gelitten und insgesamt geschätzte 750 Millionen Euro an Umsatz verloren. Maskenpflicht, geschlossene Lokale und Jobunsicherheiten drücken auf die Konsumlaune.

Spätestens wenn ein zweiter Lockdown kommt, sei es zudem an der Zeit, „das volle Spektrum der EU-Hilfen auszuschöpfen“, findet Will. Und meint damit neben dem Fixkostenzuschuss auch das Mittel des Verlustausgleichs. Bei Letzterem sieht die EU bei coronabedingten Verlusten Zuschüsse im Ausmaß von bis zu 90 Prozent vor, wenn der betroffene Betrieb nicht mehr als 50 Mitarbeiter hat (bei größeren Unternehmen geht es um eine Erstattung von maximal 70 Prozent des Verlusts).

Vom genannten Verlustausgleich würden laut Will vor allem jene Unternehmen profitieren, die kurz vor dem ersten Lockdown noch expandiert hatten. Also etwa im Februar noch neue Mietverträge unterschrieben und Mitarbeiter aufgenommen haben. „Sie schauen jetzt beim Fixkostenzuschuss größtenteils durch die Finger“, sagt Rainer Will.

Denn viele Klein- und Mittelbetriebe haben all ihre Filialen in einer Gesellschaft zusammengefasst – führen also nicht jedes Geschäft als eigene juristische Person. In der Berechnung des Fixkostenzuschusses ist das ein gravierender Nachteil. Denn auf dem Papier halten sich die Umsatzeinbrüche in Grenzen, weil nun mehrere Standorte zum Unternehmen gehören und damit zum Umsatz beitragen.

Ein Dilemma, das übrigens auch Hotelketten kennen, die alle Häuser in ein- und derselben Gesellschaft führen und so bei der 80-Prozent-Umsatzerstattung schnell den Deckelbetrag von 800.000 Euro erreichen.