Harter Corona-Lockdown: Jetzt kommen Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr

Apotheken und Supermärkte bleiben offen

Ausgenommen vom Lockdown bleiben - erwartungsgemäß und wie bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr - der Lebensmittelbereich, Drogerien, Banken sowie Apotheken. Zum Weihnachtsgeschäft sollen die Geschäfte dann wieder öffnen. Sofern die Infektionslage es zulässt, heißt es.

Streit um Schulschließung

Heftig umstritten ist in der Koalition wie erwähnt, ob die Schulen wirklich komplett schließen sollen. Die Oberstufe ist ja bereits im Distance Learning - nun sollen auch die jüngeren Altersgruppen wieder zu Hause unterrichtet werden.

Kanzler Kurz soll davon überzeugt sein, dass es diese Maßnahme braucht, Gesundheitsminister Rudolf Anschober soll dagegen sein. Schützenhilfe soll der grüne Minister von ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann und den meisten Landeshauptleuten bekommen. Sie wollen, dass die Schulen möglichst lange offen bleiben, sagen sie.

Und auch die Corona-Ampelkommission sprach sich bei ihrer Sitzung am Donnerstag gegen Schulschließungen aus. "Gelindere Mittel" wie eine Maskenpflicht im Unterricht sollten reichen. Der Beschluss fiel einstimmig, nur das Bundeskanzleramt enthielt sich der Stimme.

Bis heute Nachmittag will man diese Frage geklärt haben. Fest steht aber, dass es für eine entsprechende Verordnung eine wissenschaftliche Evidenz braucht - also eine Studie, die zeigt, dass es in den Schulen ein relevantes Infektionsgeschehen gibt.