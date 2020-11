Coronavirus: Szenarien für die Schule

SCHICHTBETRIEB: Das bedeutet wie bereits Ende des vergangenen Schuljahrs eine Teilung der Klassen in zwei Gruppen, die sich dann tageweise beim Präsenzunterricht abwechseln. An den Tagen daheim wären dann Hausübungen zu absolvieren. So würden weniger Schüler in der Schule sein und größere Abstände in den Klassen eingehalten werden können. Zuletzt hatte sich vor allem die Lehrer-Gewerkschaft dafür stark gemacht.

"GELINDERE" MASSNAHMEN: Eine Ausdünnung der Schülerzahl könnte aber auch durch andere Maßnahmen erreicht werden. Das Bildungsministerium brachte zuletzt Möglichkeiten wie eine Art freiwilliges Homeschooling in die Corona-Kommission ein - dabei könnten Schüler, die vom Klassenlehrer bzw. Klassenvorstand die Erlaubnis dazu bekommen, ganz oder tageweise daheimbleiben. Für die anderen Schüler gäbe es Präsenzunterricht. Nachteil: Damit hätte man keine Kontrolle, wie viele diese Möglichkeit auch wirklich in Anspruch nehmen. Ebenfalls eine Maßnahme zur Ausdünnung der Schülerzahl und Verringerung von Schülerkontakten wäre die Nutzung der Turnsäle für den Unterricht oder die Verlagerung des Unterrichts in nahe gelegene außerschulische Räumlichkeiten - sollen dafür Klassen in zwei Gruppen getrennt werden, bräuchte es aber entweder zusätzliche Lehrer oder den Einsatz der Zweitlehrer (etwa an Volksschulen). Weniger Schülerkontakte in den öffentlichen Verkehrsmitteln würden auch durch je nach Schule gestaffelte Beginn- oder Schulschlusszeiten entstehen.