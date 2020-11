Viel Widerstand gegen eine neue große Pause für alle Schulen

Gut gerüstet? Bildungsminister Heinz Faßmann hofft, dass der Bildungsbereich jetzt ausreichend auf einen neuerlichen Schul-Lockdown gerüstet ist, sofern dieser kommt. Faßmann selbst sagte erst am Mittwoch, er habe das nicht zu entscheiden (das liegt in der Hand des Gesundheitsministers in Absprache mit dem Bundeskanzler), fügte aber hinzu, dass die Zahl der Neuinfektionen Mitte März, beim ersten Lockdown, gerade einmal bei 1.000 Fällen lag, und jetzt „zigmal höher“ sei (von Mittwoch auf Donnerstag waren es über 9.000 Fälle).

Damit auch jene Schüler, die daheim nicht über die entsprechende technische Ausstattung verfügen, von zu Hause mitlernen können, hat das Ministerium dreimal den zusätzlichen Bedarf an Hardware erheben lassen. Rund 11.200 Geräte wurden angeschafft und an die Schüler verliehen, heißt es dazu aus dem Bildungsministerium. Zudem gibt es jetzt, anders als im Frühjahr, eine Arbeitsplattform für jede Schule sowie das Portal Digitale Schule (abrufbar unter pods.gv.at). Auch die „computerfernen“ Pädagogen sollten nun Basiswissen vermittelt bekommen haben, über 10.000 haben den Online-Crashkurs Mooc (www.virtuelle-ph.at/dlm) absolviert.

Wer im Falle eines Lockdowns doch noch ein Endgerät (Laptop) benötigt, kann sich an seine Bildungsdirektion oder das Ministerium wenden, heißt es aus Faßmanns Büro.