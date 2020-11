Corona: Testbus soll Schulen offen halten

„Das Abgeben von Garantien ist für einen einzelnen Fachminister schwierig.“ So sehr Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit der Frage gelöchert wurde, ob die Schulen jetzt offenbleiben, oder ob auch dort ein totaler Lockdown kommt, eine konkrete Antwort gab es nicht.

Dafür präsentierte er gemeinsam mit der niederösterreichischen Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) eine neue Corona-Testmethode (RT Lamp-Verfahren), die derzeit als Pilotprojekt im Bezirk Mödling und in Wiener Neustadt angewendet wird und die Schulen offenhalten soll. Faßmann und auch Teschl-Hofmeister sind grundsätzlich gegen die Schließung der Schulen. „Distance learning stellt keinen Ersatz für den normalen Schulalltag dar“, sagt der Bildungsminister.

Um zu schnellen Corona-Ergebnissen zu kommen, werden an den Schulen in Wien derzeit Gurgeltests durchgeführt. Die Stadt wird das auch weiter verfolgen. In Pilotregionen in Vorarlberg, Tirol, Kärnten und Niederösterreich wird auch der Antigen-Schnelltest eingesetzt. Eine Auswertung gibt es nach rund 15 Minuten. Bei negativen Ergebnissen wird der reguläre Schulbetrieb fortgesetzt, bei positiven Testungen die Gesundheitsbehörde eingeschaltet. Diese Schnelltests sollen noch im Dezember weiter ausgerollt werden.

Das RT Lamp-Verfahren ist eine völlig neuartige Teststrategie. Wenn ein positiver Fall vorliegt, kommt der RT Lamp-Bus mit medizinisch geschultem Personal an die Schule. Auch die Kontaktpersonen werden mithilfe von Gurgelwasser getestet. Ausgewertet wird sofort im Bus-Labor vor der Schule, wobei die Ergebnisse nach einer Stunde vorliegen. Im Gegensatz zum Antigen-Test wird diese Methode in Niederösterreich einem PCR-Test gleich gestellt. Teschl-Hofmeister: „Unsere Landessanitätsdirektorin ist ganz angetan davon.“