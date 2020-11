Experten-Umfrage zu Corona-Verschärfungen: Was soll jetzt passieren?

"Gelerntes umsetzen"

Martin Sprenger, Arzt und Gesundheitswissenschafter

"Ich möchte transparente Zahlen sehen: Liegen mehr Menschen mit Lungenentzündung im Spital als im Schnitt der vergangenen Jahre? Sind es insgesamt mehr Intensivpatienten? Und ich will wissen: Ist es der enorme Aufwand mit der Schutzausrüstung und allen Vorsichtsmaßnahmen, die das Ansteckungsrisiko senken sollen, der das Personal in den Wahnsinn treibt – oder ist es die Patientenzahl? Denn es gab immer schon starke Infektionsspitzen im Winter durch Influenza und andere Erreger, wo die Betten knapp wurden, Patienten am Gang liegen mussten.

Heuer ist das u. a. deshalb der Fall, weil auch sehr viele Patienten aus Pflegeheimen sehr lange im Spital sein müssen, ehe ihr Test negativ ist. Das Wichtigste wäre gewesen – und ist es immer noch –, Alten- und Pflegeheime besser zu schützen. Dann müssen wir alles, was wir schon gelernt haben – Abstand, Masken, Kontaktnachverfolgung – konsequenter umsetzen, Personal aufstocken. Damit kappen wir die Infektionsspitzen und verhindern die Überforderung.

Ich glaube nicht, dass wir jetzt panisch zur Hochdosis-Chemotherapie greifen müssen. Und das Schließen von Schulen ist nie verhältnismäßig, weil der gesundheitliche, pädagogische, soziale und auch wirtschaftliche Schaden größer ist."

"Nur Schulen offen lassen"

Andrea Kdolsky, Ärztin und Ex-Gesundheitsministerin

"Bei fast 600 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen können wir uns nicht mehr leisten zu experimentieren. Eigentlich bin ich sehr für Eigenverantwortung, und dafür, Menschen mit Argumenten von der Notwendigkeit von Maßnahmen zu überzeugen. Aber das hat die Regierung neun Monate lang nicht gemacht. Deshalb können wir jetzt nicht auf die Vernunft setzen und es fehlt dieses ‚Wir-halten-zusammen-Gefühl‘.

Darüber hinaus gibt es eine starke Verunsicherung – geschürt u. a. durch soziale Medien, widersprüchliche Expertenmeinungen etc. Es ist für die Leute auch nicht nachvollziehbar, dass sie ein Masseur angreifen darf, sie aber nicht mit Abstand im Restaurant sitzen dürfen. Deshalb sieht ein Teil der Bevölkerung den Ernst der Situation nicht – Stichwort Gedränge in Einkaufszentren, 8.000 Menschen bei der Eröffnung eines Möbelhauses.

Weil jetzt die Zeit fehlt, neue Kommunikationsstrategien aufzubauen, glaube ich, dass alles – bis auf die Schulen im Pflichtschulbereich und Supermärkte – für zumindest 14 Tage zusperren muss. Denn ein ‚Lockdown light‘ ist wie ein ‚bisschen schwanger‘. Wahrscheinlich steigen wir alle besser aus, wenn der Lockdown intensiver, dafür aber kürzer ist."

"Selbstverantwortung"

Gunda Unterweger, Hoteliere "Der Steirerhof"

"Ich will nicht mit erhobenem Zeigefinger dastehen und den Profis und der Politik sagen, was sie zu tun haben. Ich bin eine Praktikerin und ich appelliere an das Verantwortungsbewusstsein und an das Gemeinsame. Jeder hat in seinem Bereich seine Meinung, aber wir dürfen dabei das große Ganze nicht vergessen.

Ich persönlich glaube, dass die Leute endlich stärker Selbstverantwortung übernehmen müssen. Wir haben im ‚Steirerhof‘ alles getan, was wir können und auch unsere Kapazität um 25 Zimmer reduziert. Derzeit gibt es wahrscheinlich keinen sichereren Ort als ein Ferienhotel. Wenn ich doch einen Rat geben darf: Ich würde versuchen, auf die individuelle Situation der einzelnen Häuser einzugehen und die schwarzen Schafe herauszufiltern. Es kann doch nicht sein, dass wegen einzelner schwarzer Schafe alle Hotels zusperren müssen.

Ich bin es leid, dass Hotellerie und Gastronomie der Buhmann sind und für Ischgl büßen müssen. Jeder Hotelier will sein Haus, seine Mitarbeiter und Gäste vor Corona schützen. Wir im ‚Steirerhof‘ würden sofort noch weitere Auflagen erfüllen, wenn man uns erklärt, was Sinn machen würde."