Islamischer Friedhof verweigert dem Wien-Attentäter ein Begräbnis

„Allah wird mit ihm abrechnen. Aber auch wir hatten das Gefühl, etwas tun zu müssen“, sagt Ali Ibrahim zum KURIER. Er ist der Friedhofsverwalter des islamischen Friedhofs in Wien-Liesing.

Eigentlich hätte hier demnächst der Attentäter von Wien begraben werden sollen. In der Großmarktstraße 2a am Wiener Stadtrand befindet sich seit 2008 der erste islamische Friedhof Österreichs (einen weiteren gibt es noch in Vorarlberg).