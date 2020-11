Neuinfektionen in Europa im Vergleich: Österreich schon in Top 10

Die folgende Grafik zeigt die Top 20 Länder im Pro-Kopf-Vergleich

Eine Anmerkung zu den Zahlen: Kleinere Staaten mit wenigen Einwohnern landen durch die statistische Orientierung an 100.000 Einwohner schneller an vorderen Plätzen. Einige wenige Cluster etwa in Familien genügen hierfür. Dieses Ranking allein sagt also noch nichts über einen etwaigen Kontrollverlust der Pandemie aus. Contact Tracing und Bettenbelegung sind nicht berücksichtigt. Ein Beispiel: Andorra mit seinen 77.000 Einwohnern verzeichnet laut einer Auswertung der John Hopkins Universität 1.060 aktive Fälle, insgesamt wurden 5.383 Fälle registriert. Berücksichtigt man diese kleineren Länder mit einem überschaubaren Infektionsgeschehen nicht, liegt Österreich im internationalen Vergleich sogar auf Platz 10.