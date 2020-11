Corona-Szenarien: Weihnachten darf nicht Ostern werden

Phase 2, Anfang November, Halloween/Allerheiligen-Wochenende. Wegen der entsetzlichen Terrormorde gerät in den Hintergrund, dass am Dienstag, 3. November, der Lockdown in Kraft tritt.

Aber wirkt er auch? 6.100 Neuinfizierte werden am 10. November gemeldet. Florian Bachner notiert: Augenblicklich hat sich das Infektionsgeschehen auf einem hohen Niveau eingebremst. Ein klarer Abwärtstrend aufgrund des Lockdowns kann daraus aber nicht abgeleitet werden.