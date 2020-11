Coronavirus: Wie Oberösterreich gegen die zweite Welle ankämpft

Es sei absehbar, dass man an die Grenzen gelange: „Diese sind durch zwei Dinge gegeben: die technischen Voraussetzungen wie Beatmungsgeräte und die Ressource Mensch“, sagt Intensivmediziner Jens Meier. Am ehesten würde es an Zweiterem scheitern, so der Mediziner.

Insgesamt stehen in ganz OÖ 250 Intensivbetten zur Verfügung. 100 davon sind für Covid-19 Patienten reserviert. Nach aktuellen Stand liegen jedoch bereits 101 Patienten auf der Intensiv. Das Land OÖ hat deshalb die Kapazität von 250 auf 300 erhöht.