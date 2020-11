AMS-Chef Kopf verteidigt Kurse trotz hoher Infektionszahlen

Trotz stark steigender Infektionszahlen will das AMS den Vorort-Schulungsbetrieb in den kommenden Monaten unter strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften unbedingt aufrecht erhalten. "Wir haben im ersten Lockdown gesehen, dass wir viele Leute verlieren", sagte AMS-Vorstand Johannes Kopf anlässlich einer Pressekonferenz mit Arbeitsministerin Christine Aschbacher am Freitag. Die Umstellung auf reine Internet-Kurse sei nicht für alle Personengruppen möglich und benachteilige daher sozial schwächere Gruppen. Zuletzt gab es große Verunsicherung bei Schulungsteilnehmern und Trainern wegen des Präsenz-Unterrichts.

Um die Kursmaßnahmen für die nächsten Monate sicherzustellen, gibt es beim AMS Wien ein eigenes "Corona-Management" mit strikten Vorgaben für alle Schulungspartner. Die Maßnahmen umfassen etwa eine Maskenpflicht für Trainer/innen und Teilnehmer/innen in allen Räumen und ein Contact-Tracing. Seit kurzem werden auch Corona-Schnelltests durchgeführt, erläuterte AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. Bisher seien 76 positive Corona-Fälle dem AMS gemeldet worden, ein Schulungs-Cluster konnte bisher verhindert werden. "Im AMS Wien selbst haben wir derzeit zwölf Corona-Fälle", so Draxl.