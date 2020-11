Spitalskapazitäten: 50 Prozent Intensivbetten belegt

Hoffnungsvolles gibt es zumindest in Sachen Beatmungsgeräte. Hier gab es noch im Frühjahr die größten Bedenken. Nun sagt Walter Hasibeder, Leiter der Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin am Krankenhaus St. Vinzenz in Zams in Tirol und künftiger Präsident

der österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI): „Was Beatmungsgeräte angeht, ist die Diskussion ein bisschen in den Hintergrund getreten, auch weil wir über den Sommer aufgerüstet haben. Bisher gibt es hier bei uns keinen Engpass.“

Was nicht so einfach aufgestockt werden kann, ist allerdings das Personal, wie Hasibeder meint (siehe Bericht links).