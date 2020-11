Wieder Höchstwert: 9.568 Neuinfektionen österreichweit

Am Samstagnachmittag - der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest - soll es also so weit sein: Dann will die Regierung weitere Maßnahmen verkünden - mehr dazu hier.

Keine Überraschung angesichts der anhaltend hohen Zahlen. Von Donnerstag auf Freitag wurden abermals über 9.000 Fälle registriert. Die 9.568 gemeldeten Fälle bedeuten einen abermaligen Rekord - und das, nachdem bereits am Donnerstag mehr als 9.200 Fälle zu Buche standen.

Bereits der Donnerstagswert war bislang ein absoluter Negativ-Rekord, der bis dahin bei 8.000 Neuinfektionen (vergangener Samstag) gelegen hatte.

Anmerkung: Wie viele der neu gemeldeten Fälle am Donnerstag Nachmeldung aufgrund einer Störung des elektronischen Meldesystems EMS der AGES geschuldet waren, ist nicht bekannt.