Halbierte Infektionszahlen: Belgiens harter Lockdown wirkt

Mit einem großen Umzug Tausender begeisterter Kinder wird er jedes Jahr Mitte November im Hafen von Antwerpen begrüßt – der heilige Sinterklaas. Doch in Corona-Zeiten ist auch für den dem heimischen Nikolaus entsprechenden Heiligen nichts wie sonst: Fast allein ging er in der Nacht auf Sonntag von Bord. Aber immerhin: An die von 22 bis 6 Uhr früh geltende Ausgangssperre musste sich Sinterklaas nicht halten, Quarantäneregeln gelten für ihn auch nicht. Zudem erhielt er von der belgischen Regierung die ausdrückliche Erlaubnis, Kinder zu besuchen und zu beschenken.

Um Sonderfreiheiten wie diese zu bekommen, muss man in Belgien dieser Tage schon ein Heiliger sein. Denn für alle anderen 11,6 Millionen Belgier gelten weiterhin – und das voraussichtlich bis 13. Dezember – strenge Lockdown-Regelungen.